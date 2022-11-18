منظمة التجارة العالمية: تمديد صفقة الحبوب سيساعد في خفض أسعار المنتجات الزراعية

توقعت منظمة التجارة العالمية أن يساعد تمديد صفقة الحبوب على خفض أسعار الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى في العالم.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به دانييل بروزين المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية (WTO).

وقال إن "تمديد اتفاقية تصدير الحبوب في منطقة البحر الأسود خبر مرحب به، إذ ستستمر في مساعدة ملايين الأشخاص حول العالم الذين يعانون من الجوع الحاد من خلال تهدئة الأسواق، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية".

كما أشار ممثل المنظمة إلى أن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا قال في وقت سابق، إن إغلاق التجارة من البحر الأسود يهدد بإحداث أزمة غذاء عالمية ستعاني منها إفريقيا والشرق الأوسط أكثر من غيرها.

ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو الماضي، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

فيما يعد مركز التنسيق المشترك (JCC) في اسطنبول الجهة المسؤولة عن تنسيق حركة السفن، ويتضمن الاتفاق تمديده بعد 18 نوفمبر 2022 لمدة 120 يوما في حالة عدم وجود اعتراضات من أي من الأطراف.

وأمس قالت وزارة الخارجية الروسية إنه "لم يتم تلقي مثل هذه الاعتراضات"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد فني لـ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية دون أي تغييرات في الشروط.

المصدر: نوفوستي