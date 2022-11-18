برميل "برنت" يهبط دون مستوى 87 دولارا للمرة الأولى في نحو 5 أسابيع

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وشطبت بذلك الأرباح التي سجلتها في التعاملات المبكرة من الجلسة.

وبحلول الساعة 16:51 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.28% إلى 78.96 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.06% إلى 86.95 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام قد هبط دون مستوى 87 دولارا للمرة الأولى منذ 3 أكتوبر 2022.

Globallookpress

المصدر: RT + برايم