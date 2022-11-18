رئيس الوزراء الهنغاري يكشف حجم الأموال التي تخسرها بلاده بسبب العقوبات
Globallookpress Stefan Sauerdpa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u795
قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن الاقتصاد في بلاده يخسر 10 مليارات يورو سنويا بسبب العقوبات الأوروبية ضد روسيا نظرا للزيادة السريعة في أسعار الطاقة.
ووفقا له، فإن مثل هذه الخسائر تؤثر سلبا على القدرة على تخصيص أموال من الميزانية للأغراض الاجتماعية، مثل زيادة الأجور أو التخفيضات الضريبية، ولذلك فإنه لا يرى سياسة هنغاريا المناهضة للعقوبات زائدة عن الحد.
وكان أوربان قد صرح في وقت سابق، خلال حديث لإذاعة Kossuth الهنغارية بأن سياسة العقوبات هي الطريق إلى الحرب، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لبودابست هو تجنب الركود الأوروبي.
المصدر: نوفوستي