مصر تعلن عن تطورات جديدة في محطة الضبعة النووية

أعلن رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أمجد الوكيل، أن غدا السبت سيشهد وفقا للمخطط الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية في محافظة مطروح.

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وأكد الوكيل أن الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية سيكون بالتزامن مع الاحتفال بالعيد السنوي الثاني للطاقة النووية بمصر، والذي يتم الاحتفال به في 19 نوفمبر من كل عام.

وأضاف: "بدء صب الخرسانة سيتم غدا، وذلك بعد تمام الجاهزية وإتمام الأعمال التحضرية المطلوبة واتمام الوثائق التصميمية اللازمة لبدء صب خرسانة الوحدة النووية الثانية بالمشروع".

وأشار الوكيل إلى أن بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية يأتي بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الثانية والذي تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في نهاية شهر أكتوبر الماضي لتنطلق الوحدة الثانية إلى مرحلة الانشاء الكبري ويسير ركب المشروع النووى بخطى ثابته ومتسارعة نحو الجمهورية الجديدة.

المصدر: أخبار اليوم