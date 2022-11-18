الأمن يضبط مسافرا من تركيا حاول تهريب مشروب كحولي بنصف مليون روبل

ضبطت القوات الأمنية في مطار شيريميتيفو في موسكو مسافرا وبحوزته "شمبانيا" بقيمة 520 ألف روبل بشكل غير قانوني على متن رحلة جوية قادمة من تركيا.

وقالت السلطات إنه تم العثور على "الشمبانيا" من قبل ضباط الجمارك أثناء تفتيش راكب يبلغ من العمر 38 عاما على متن رحلة دالامان موسكو، حاول نقل منتجات بشكل غير قانوني.

في 3 نوفمبر، عثر ضباط الجمارك في مطار دوموديدوفو على مجوهرات غير مصرح بها بقيمة تزيد عن 1.5 مليون روبل مع أحد الركاب كان قادما من الإمارات.

المصدر: إزفيستيا