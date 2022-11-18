بالأرقام.. مصر تحقق رقما قياسيا في الصادرات

أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 16 نوفمبر 2022 بلغت حوالي 5 ملايين و615 ألفا و533 طنا من المنتجات الزراعية.

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وأشار إلى أن الزيادة بلغت 471 ألفا و595 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت حوالي 5 مليون و143 ألفا و938 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان. حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 673 ألف 730 طن، بالإضافة إلي تصدير 863 ألف 231 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 431 ألف و469 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 165 ألف و1 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 154 ألف و 10 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 131 الف و250 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 122 الف و590 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 66 الف و 905 طن، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 37 الف و 870 طن، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 30 الف و 502 طن، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 الف و734 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 10 الاف و 605 طن، وحصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9130 طن.

المصدر: RT