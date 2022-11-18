مسؤول أممي: نطاق الجوع في العالم ازداد 60 مليون شخص

أفاد أوليغ كوبياكوف مدير قسم التواصل مع روسيا في منظمة "الفاو"، بأن نطاق الجوع اتسع في العالم بنحو 60 مليون شخص في السنوات الماضية وفاقم الوباء مشكلة الجوع وجعل من الصعب مكافحتها.

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وقال: "الاتجاه العام في هذه السنوات أنه حتى العام 2020، قبل بدء الوباء عندما لم يتم الشعور بالأزمة بشكل كبير، توسع نطاق الجوع سنويا بواقع 10 ملايين شخص، ومن 2013 حتى 2019 زاد بمقدار 60 مليون شخص".

وأمس أفاد كوبياكوف بأن منظمة "الفاو" تدرس اقتراح موسكو حول توريد نصف مليون طن من الحبوب مجانا للدول الفقيرة.

يذكر أن صفقة تصدير الحبوب التي اتفقت عليها روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، تقضي بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود مع تفتيش كل السفن في إسطنبول، إضافة إلى الضمانات بشأن تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

المصدر: نوفوستي