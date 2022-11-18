أذربيجان تتطلع للسائح الروسي

أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن أمله في زيادة تدفق السياح من روسيا إلى أذربيجان وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.

وقال الرئيس الأذربيجاني موجها حديثه لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الذي اجتمع به اليوم الجمعة في باكو: "عشية زيارتكم، اطلعت على الإحصائيات وسعدت بتزايد عدد الرحلات، أكثر من 130 رحلة في الأسبوع، أي أننا وصلنا بشكل عملي إلى أعلى الأرقام".

وأضاف الرئيس: "كان هناك انخفاض بسبب الوباء، ولم نصل بعد إلى مستوى ما قبل الجائحة، ولكن بالنظر إلى العلاقات الودية الوثيقة بين بلدينا واعتبار أننا حلفاء، نتوقع توسيع أجندة التعاون وبالتالي فإن عدد الرحلات الجوية سيزداد".

ووفقا لعلييف فقد ازداد تدفق السياح من روسيا إلى أذربيجان هذا العام بنحو 80%، وأشار إلى أن المنتدى الإقليمي الذي عقد أمس الخميس في باكو بمشاركة رئيسي وزراء البلدين كان ناجحا. ووصف التعاون بين مناطق البلدين بأنه "عنصر مهم" في التعاون بين أذربيجان وروسيا.

المصدر: نوفوستي