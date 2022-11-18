لصوص يقتحمون فيلا رجل أعمال روسي في إيطاليا.. فماذ سرقوا منها؟

تعرضت فيلا يملكها رجل الأعمال الروسي أوليغ تينكوف في مدينة فورتي دي مارمي الإيطالية للسرقة من قبل مجهولين، وفقا لما ذكرته وكالة "أدنكرونس" (Adnkronos).

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ووفقا للمعطيات الأولية فإن غنيمة المجرمين كانت مجوهرات وحقائب وساعات بقيمة مئات الآلاف من اليوروهات.

وأظهرت عملية السرقة احترافية السارقين إذ نجحوا في تجاوز النظام الأمني ودخول الفيلة وفتح خزنتين كانتا تحتويان على الأشياء الثمينة.

وأبلغ مسؤول عن الفيلا عن السرقة، حيث لاحظ في صباح اليوم بعد السرقة آثار الدخول القسرية، وعند تعرض الفيلة للسرقة رجل الأعمال تينكوف لم يكن فيها، إذ يتواجد رجل الأعمال حاليا مع عائلته في المكسيك.

وبحسب الوكالة فقد تعرض منزل آخر في فورتي دي مارمي يملكه "أقطاب روس" للسرقة مساء الثلاثاء، والمنزل يستأجره في الوقت الراهن "رجل أعمال أوكران".

المصدر: نوفوستي