 
مباشر

لصوص يقتحمون فيلا رجل أعمال روسي في إيطاليا.. فماذ سرقوا منها؟

مال وأعمال

لصوص يقتحمون فيلا رجل أعمال روسي في إيطاليا.. فماذ سرقوا منها؟
Sputnik
صورة من الأرشيف - رجل الأعمال أوليغ تينكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u75r

تعرضت فيلا يملكها رجل الأعمال الروسي أوليغ تينكوف في مدينة فورتي دي مارمي الإيطالية للسرقة من قبل مجهولين، وفقا لما ذكرته وكالة "أدنكرونس" (Adnkronos).

إقرأ المزيد
رجل أعمال روسي يخوض معركة قضائية مع الولايات المتحدة بسبب مزاعم ضريبية
رجل أعمال روسي يخوض معركة قضائية مع الولايات المتحدة بسبب مزاعم ضريبية

ووفقا للمعطيات الأولية فإن غنيمة المجرمين كانت مجوهرات وحقائب وساعات بقيمة مئات الآلاف من اليوروهات.

وأظهرت عملية السرقة احترافية السارقين إذ نجحوا في تجاوز النظام الأمني ودخول الفيلة وفتح خزنتين كانتا تحتويان على الأشياء الثمينة.

وأبلغ مسؤول عن الفيلا عن السرقة، حيث لاحظ في صباح اليوم بعد السرقة آثار الدخول القسرية، وعند تعرض الفيلة للسرقة رجل الأعمال تينكوف لم يكن فيها، إذ يتواجد رجل الأعمال حاليا مع عائلته في المكسيك.

وبحسب الوكالة فقد تعرض منزل آخر في فورتي دي مارمي يملكه "أقطاب روس" للسرقة مساء الثلاثاء، والمنزل يستأجره في الوقت الراهن "رجل أعمال أوكران".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا