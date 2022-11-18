وزير الاقتصاد الإيراني: نحتل الصدارة عالميا في احتياطيات النفط والغاز

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، أن إيران تحتل الصدارة من حيث الاحتياطيات الهيدروكربونية.

وأشار خاندوزي خلال اجتماع رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والمجريين، الذي عقد في بودابست، إلى أنه "يمكن للشركات الصناعية المجرية الكبيرة الاستفادة من قانون استقطاب الاستثمارات الأجنبية في إيران وزيادة حجم التبادل التجاري في ظل دعم البلدين للعلاقات التجارية".

ووصف "سوق إيران الكبير البالغ 80 مليون نسمة" بأنه "أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط"، لافتا إلى "تقدم إيران في مختلف المجالات الاقتصادية، وخاصة التكنولوجيا".

وعن قانون استقطاب الاستثمار الأجنبي في إيران، قال خاندوزي: "يمكن للشركات الصناعية الكبرى في المجر استغلال هذه الفرصة وزيادة حجم التجارة بفضل دعم الحكومتين"، مبينا أن "إيران هي الدولة العاشرة في العالم من حيث المعالم السياحية ودعا السياح المجريين لزيارة إيران".

المصدر: "فارس"