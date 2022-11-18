ارتفاع أسعار النفط بعد أيام من التراجع

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، ورغم الارتفاع تتجه الأسعار لتسجيل خسارة أسبوعية.

وبحلول الساعة 09:14 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.73% إلى 82.24 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.50% إلى 90.23 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفي الأيام السابقة تراجعت أسعار الذهب الأسود في ظل مخاوف من تراجع الطلب على الخام على خلفية زيادة الإصابات بكورونا في الصين.

المصدر: RT + بلومبرغ