كازاخستان تنوي زيادة توريد المعادن الأرضية النادرة إلى أوروبا مقابل التكنولوجيا

قال وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي، إن بلاده تعتزم توريد المعادن الأرضية النادرة إلى دول أوروبا مقابل حصولها على التكنولوجيات الحديثة من هناك.

وذكر الوزير، أن بلاده معنية كذلك في التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال المعالجة الأولية للمواد الخام داخل كازاخستان.

وتعتبر الصين، الدولة الرائدة عالميا، في مجال تصدير وبيع المعادن الأرضية النادرة.

ووفقا لبعض المعطيات، تصدر الصين حوالي 85 ٪ من هذه المعادن إلى السوق العالمية.

وخلال العقد الماضي حاولت الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي، التقليل من اعتمادهما على الصين في هذا المجال.

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ويشار إلى أن المعادن الأرضية النادرة، تعتبر ذات أهمية إستراتيجية ويتم استخدامها في كل مكان تقريبا اليوم: من تلفزيونات LED واللوحات المغناطيسية إلى المواد المحفزة في صناعة النفط والإضافات لتحضير سبائك الألومنيوم.

ومن المعروف، أن الحصول على المعادن الأرضية النادرة النقية من الخامات، يعتبر من التكنولوجيات المعقدة جدا.

المصدر: سبوتنيك