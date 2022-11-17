ماسك يقدم تفسيرا غريبا لارتفاع كلفة العلاج الطبي في الولايات المتحدة

أكد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن شركات المحاماة تتحكم بالعملاء من خلال الدعاوى القضائية الجماعية، وربط ذلك بارتفاع كلفة العلاج الطبي في الولايات المتحدة.

وقال الملياردير ماسك إن قانون الدعاوى الجماعية الحالي "عبء ثقيل" على الشعب الأمريكي، مناديا بضرورة إصلاحه.

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يشار إلى أنه في يوم الأربعاء، مثل ماسك أمام المحكمة في ولاية ديلاوير بشأن مدفوعات تعويضات شركة "تسلا".

وتتعلق هذه الدعوى، التي بدأها مساهمون في الشركة، بمدفوعات حصل عليها رجل الأعمال من مؤسسته الخاصة في عام 2018.

وفي أعقاب ذلك، وافق مجلس الإدارة على دفع تعويض لماسك بمبلغ يزيد عن 50 مليار دولار.

وقبل بدء جلسة المحكمة ظهر الملياردير في المبنى محاطا بحراسة أمنية مشدّدة ورفض التصريح للصحفيين.

المصدر: نوفوستي