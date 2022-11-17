الرئيس الصيني: القرن الـ21 عصر منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى أن القرن الحادي والعشرين هو عصر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي حققت بالفعل نتائج عظيمة في الاقتصاد وستحقق المزيد بالمستقبل.

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وجاء ذلك ضمن رسالة مكتوبة وجهها الرئيس الصيني إلى قمة أبيك في بانكوك، ونشرتها وزارة الخارجية الصينية.

وقال الرئيس الصيني: "القرن الـ21 هو قرن منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتمثل هذه المنطقة ثلث سكان العالم وأكثر من 60% من الاقتصاد العالمي وما يقرب من نصف التجارة. هذه هي منطقة النمو الأكثر ديناميكية للاقتصاد العالمي".

ووفقا لشي فإن دول المنطقة حققت بالفعل نتائج اقتصادية بارزة، وستتمكن في المستقبل من كتابة "فصل أكثر روعة".

ووصل الزعيم الصيني إلى بانكوك اليوم الخميس لحضور الاجتماع التاسع والعشرين لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

المصدر: نوفوستي