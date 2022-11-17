محكمة التحكيم في ستوكهولم تنتصر لـ"غازبروم" في قضية مع فنلندا

قضت محكمة التحكيم في ستوكهولم بأنه يتوجب على شركة Gasum الفنلندية أن تدفع لـ"غازبروم" ديونا تزيد عن 300 مليون يورو، إذ اعتبرت قرار روسيا اعتماد الروبل في المدفوعات بالقوة القاهرة.

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وقالت شركة "غازبروم إكسبورت"، ذراع التصدير لـ"غازبروم"، في بيان استنادا إلى قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم: "يجب على شركة Gasum الفنلندية أن تدفع لنا ديونا تزيد عن 300 مليون يورو، نظرا لأن مرسوم الرئيس الروسي حول الانتقال إلى سداد ثمن الغاز بالروبل هو حدث يعد قوة قاهرة. ووفقا للعقد، فإن الأطراف ملزمة بمواصلة المفاوضات لحل المشكلات المتعلقة بالإمدادات".

وأضافت الشركة أن المحكمة اعتبرت قرار "غازبروم" بتعليق الإمدادات إلى فنلندا بسبب رفضها سدادها بالروبل الروسي شرعيا، إذ وصفت قرار الرئيس الروسي رقم 172 بتاريخ 31 مارس 2022 حول التحول إلى دفع إمدادات الغاز إلى الروبل كظرف قوة قاهرة بموجب العقد المبرم بين الجانبين.

وأشارت "غازبروم إكسبورت" إلى أن محكمة التحكيم أوعزت للأطراف بمواصلة المفاوضات بشأن إمدادات الغاز المستقبلية.

المصدر: برايم