قفزة بنحو 3 مرات في صادرات الدقيق والحبوب من روسيا

قالت وزارة الزراعة الروسية، في بيان إن صادرات الطحين والحبوب من روسيا زادت في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام بنحو ثلاث مرات تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن وزارة الزراعة الروسية: "نما تصدير الدقيق والحبوب من روسيا ثلاث مرات تقريبا منذ بداية العام"، أما صادرات القمح ودقيق الجاودار فقد صعدت بنسبة 186% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحطمت روسيا رقما قياسيا تاريخيا في محصول الحبوب هذا العام، وقالت الوزارة: "حتى 19 أكتوبر 2022، تم جمع 147.5 مليون طن، فيما لا يزال الحصاد جاريا".

وقبل ذلك تم تسجيل مستوى قياسي في 2017 حينها بلغ محصول الحبوب 135.5 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 86 مليون طن من القمح.

المصدر: نوفوستي