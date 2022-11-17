مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في المجال البيئي على هامش مؤتمر المناخ

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف مع وزير البيئة الأردني معاوية الردايدة سبل التعاون والتكامل في المجالات البيئية للحد من آثار تغير المناخ، والعواصف الغبارية.

وفي لقاء على هامش المشاركة في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، أعرب مخلوف عن أمله بأن يثمر التعاون أعمالا ومشاريع مشتركة يكون لها الأثر في الحد من التغيرات المناخية والعواصف الغبارية التي بدأت تضرب المنطقة بكثرة، وتترك آثارا كبيرة على البيئة.

من جهته لفت الردايدة إلى أهمية التعاون المشترك في هذا المجال، وضرورة تبادل الخبرات التي يمكن الاستفادة منها لإنجاز أعمال في هذا الإطار.

المصدر: "سانا"