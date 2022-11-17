البنك المركزي المصري يكشف حجم تحويلات المصريين في الخارج

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2022.

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وسجلت خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2022 نحو 20.9 مليار دولار مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت التحويلات خلال شهر أغسطس 2022 نحو 2.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022 وكان البنك المركزي المصري.

وأعلن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021-2022، ارتفعت لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، بنسبة نمو 1.6%، مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021.

وأضاف البنك المركزي، أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2022؛ ارتفعت التحويلات بمعدل 3.0%، لتسجل نحو 8.3 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، في 11 شهرًا، خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مايو 2022، والتي بلغت نحو 29.1 مليار دولار، بمعدل زيادة بلغ 2.1% على أساس سنوي، مقابل نحو 28.5 مليار دولار، مقارنة بالفترة من يوليو 2020 وحتى مايو 2021. فيما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2022، نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021.

المصدر: وسائل إعلام مصرية