وقف إنتاج أشهر أنواع السمن في مصر.. ومطالب بتدخل عاجل

كشف تجار أعضاء الغرف التجارية بمصر عن إيقاف شركتي صافولا- مصر للصناعات الغذائية، وشركة آرما للصناعات الغذائية، توريد منتجات السمنة للتجار، من أجل رفع الأسعار بعد زيادة سعر الدولار.

إقرأ المزيد

وأوضح التجار أن الشركتين تسيطران على نحو 100% من سوق السمنة والزبدة الصناعية، التي يتم توريدها للمتاجر في مصر.

وأضاف التجار، أن شركة صافولا المنتجة لزيت عافية ومكرونة الملكة وسمنة روابي وسمنة جنة، وزيت الصباح ومكرونة إيطاليانو، تسعى لرفع أسعار منتجاتها وخفضت الكميات الموردة إلى السوق منذ بداية الشهر، بعد أن تم إيقافها لعدة أيام منذ بداية الشهر، مما دعى شعبة المواد الغذائية والبقالة في غرفة القاهرة التجارية، للحديث مع محافظ القاهرة حول هذه الأزمة.

وأشار التجار إلى أن محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، مع الشركتان للوصول لحلول لإعادة التوريد للسوق المحلي، واستجابت الشركتان بعد الاجتماع، لكن حتى الآن لا يحصل التجار على الكميات المطلوبة من السمنة ومنتجات الشركتان.

ولفت التجار إلى أن شركة آرما هي الشركة المنتجة لزيت كريستال، وزيت هلا، وسمنة الهانم، وحياتي، وقوت القلوب.

وذكر التجار، أن شعبة المواد الغذائية والبقالة في غرفة القاهرة التجارية، تخاطب الشركتين لمعرفة أسباب إيقاف توريد السمنة للتجار والوصول لحلول.

وفي يونيو الماضي، اشترت شركة صافولا - مصر للصناعات الغذائية، المملوكة لشركة صافولا السعودية، أصول بقيمة 630 مليون جنيه من الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية، وذلك في إطار الخطط التوسعية لشركة صافولا في السوق المصرية للدخول في مجال إنتاج صناعات غذائية جديدة مثل الوجبات الخفيفة المخبوزة التي تشمل منتجات السندويش والكيك والكرواسون، تضاف لحصيلة المنتجات المتنوعة التي تقدمها الشركة في السوق المصري على مدار أكثر من 30 عاما.

المصدر: القاهرة 24