بورصة موسكو في المنطقة الخضراء والروبل يصعد أمام اليورو واليوان

ارتفع مؤشر بورصة موسكو الرئيسي للأسهم المقومة بالروبل MICEX، في تعاملات اليوم الخميس، كذلك شهدت التعاملات صعود العملة الروسية أمام العملتين الأوروبية والصينية.

وبحلول الساعة 12:44 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.10% إلى 2228 نقطة، خلافا لمؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS، الذي انخفض بنحو طفيف بنسبة 0.06% إلى 1162.90 نقطة.

وأمس أنهت البورصة الروسية التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.18% للمؤشر MICEX وبنسبة 0.34% للمؤشر RTS، وجاء الصعود بعد تراجع تم تسجيله على وقع أنباء بسقوط صواريخ في بولندا.

وفي سوق العملات، صعد الروبل أمام اليورو واليوان الصيني، لكنه تراجع أمام الدولار بنحو طفيف.

وصعد سعر صرف الدولار بواقع 3 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيكا) إل 60.38 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 19 كوبيكا إلى 62.68 روبل، أما العملة الصينية فقد انخفضت بواقع 4 كوبيكات إلى 8.46 روبل.

المصدر: RT + برايم