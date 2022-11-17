سعر النفط يواصل الانخفاض في ظل مخاوف على الطلب

واصلت أسعار النفط تراجعها، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل مخاوف من تراجع الطلب على الخام مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

وبحلول الساعة 09:37 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.14% إلى 84.61 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.83% إلى 92.09 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وكانت أسعار النفط قد انهت تعاملات أمس عند 92.86 دولار للبرميل لخام "برنت" وعند 85.59 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

المصدر: RT + بلومبرغ