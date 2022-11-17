بحضور ولي العهد السعودي.. التوقيع على مشروع "شاهين" أكبر استثمار أجنبي في كوريا الجنوبية

أعلن وزير الاستثمار السعودي أن مشروع "شاهين" الذي سيتم توقيع اتفاقية بشأنه هو أكبر استثمار أجنبي بكوريا وأن 26 اتفاقية بـ29 مليار$ سيتم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي لسيئول.

وأضاف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، أن صندوق الاستثمارات العامة سيوقع عددا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الكورية.

وأكد الفالح أن مشروع شاهين، "يشكل أكبر استثمار أجنبي في كوريا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار".

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سيئول أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الخميس.

المصدر: وسائل إعلام سعودية