قطر للطاقة تستثمر في أكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات في العالم

أعلنت "قطر للطاقة" وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات قرارهما النهائي بالاستثمار بإنشاء مصنع "غولدن ترايانغل للبوليمرات" في ولاية تكساس الأمريكية، بكلفة تبلغ نحو 8.5 مليار دولار.

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وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن المصنع الجديد يقع في ساحل الخليج بولاية تكساس، حوالي 180 كيلومترا شرق مدينة هيوستن، ويشتمل على وحدة للإيثيلين بطاقة تبلغ 2.08 مليون طن في العام، مما يجعلها الأكبر في العالم، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن في العام، وهو ما سيجعلهما أكبر وحدات إنتاج المشتقات من نوعها في العالم، وسيبدأ العمل على بناء المصنع بشكل فوري، حيث يتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026.

وأوضحت "قنا" أن المصنع سيكون مملوكا لشركة "غولدن ترايانغل للبوليمرات" (Golden Triangle Polymers Company LLC)، وهي مشروع مشترك تمتلك "قطر للطاقة" فيه حصة تبلغ 49%، بينما تمتلك "شيفرون فيليبس" حصة 51%.

وأشارت "قنا" إلى أنه من المتوقع أن "يوفر المشروع أكثر من 500 وظيفة بدوام كامل، وحوالي 4.500 وظيفة خلال بنائه، وهو ثاني أكبر استثمار لـ"قطر للطاقة" في الولايات المتحدة بعد استثمار 11 مليار دولار في مشروع "غولدن باس" لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو قيد الإنشاء حاليا، والذي يتوقع أن يبدأ العمل في أواخر عام 2024".

كما يتمتع المشروع "بخصائص بيئية مستدامة تتمثل بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تقل بحوالي 25% عن المرافق المماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا"، وفق "قنا".

من جهته، قال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة": "إن القرار المتخذ يشكل الاستثمار الأكبر لـ"قطر للطاقة" في قطاع البتروكيماويات، ويسلط الضوء على مكانة "قطر للطاقة" كلاعب رئيسي في قطاعي الغاز الطبيعي المسال والاستكشاف والتنقيب الدولي، وكمنتج عالمي للبتروكيماويات".

وأضاف سعد بن شريدة الكعبي: "بإضافة حصتنا من هذا الاستثمار الجديد إلى إنتاجنا الحالي في دولة قطر، ستكون "قطر للطاقة" واحدة من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، كما سيوسع المشروع رقعة تواجدنا في الولايات المتحدة، وسيدعم المجتمعات المحلية في منطقة غولدن ترايانغل في تكساس من خلال توليد مداخيل تقدر بحوالي 50 مليار دولار على مدار 20 عاما"، مشيرا إلى أنه "عند تشغيله، سينتج المصنع مادة البولي إيثيلين، التي تستخدم في إنتاج السلع المعمرة مثل أنابيب الغاز الطبيعي والمياه، والمنتجات الترفيهية مثل قوارب الكاياك والمبردات، وتستخدم في مواد التغليف الأساسية المستخدمة لحماية الطعام والحفاظ عليه، وللحفاظ على الإمدادات الطبية معقمة، وسيتم بيع البولي إيثيلين الذي ينتجه المصنع إلى آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بشكل رئيسي".

المصدر: "قنا"