يسجل انخفاضا بعد صعود.. الغاز إلى 1180 دولارا لكل 1000 متر مكعب

بعد إقلاعها الملحوظ خلال اليومين الماضيين، خسرت أسعار الغاز في أوروبا 12 بالمئة من قيمتها لتنخفض إلى 1180 دولارا لكل 1000 متر مكعب، بحسب بيانات بورصة لندن ICE.

وبلغت قيمة العقود الآجلة لشهر ديسمبر المقبل على مؤشر أكبر مركز أوروبيTTF ، الموجود في هولندا، عند مستوى 1282.6 دولار لكل ألف متر مكعب، بانخفاض بلغت نسبته 3.9 بالمئة.

إقرأ المزيد

وعند الساعة 19.32 بتوقيت موسكو، بلغت تكلفتها 1172.6 دولار (-12.1 بالمئة). حيث تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق، أي 1334.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

هذا وقد قفزت تكلفة الغاز في البورصة عقب نتائج التداول يوم الاثنين الماضي بنسبة 20 بالمئة، لتصل إلى نحو 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب، ومع نهاية يوم أمس الثلاثاء، بنحو 8 بالمئة، إلى 1300 دولار. كما ارتفعت الأسعار الفورية للغاز بشكل كبير.

الجدير بالذكر أنه في أوائل شهر مارس المنصرم، عمدت أسعار الغاز، وبسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، إلى تحديث أعلى مستوياتها التاريخية على مدار أربعة أيام متتالية.

وحينها تم تسجيل رقم قياسي بلغ 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب يوم 7 مارس.

بعدها في أبريل ومايو، انخفضت تكلفة الغاز، إلا أنها عادت للصعود مرة أخرى في فصل الصيف.

المصدر: نوفوستي