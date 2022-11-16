إيلون ماسك يوجه إنذارا لموظفي "تويتر"

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن رسالة إلكترونية أن المالك الجديد لـ "تويتر"، الملياردير إيلون ماسك وجه لموظفيه إنذارا طالب فيه بالعمل "بشكل مكثف" أو الاستقالة.

وفقا للصحيفة، في الرسالة، طلب ماسك من موظفي "تويتر" أن يقرروا ما بين البقاء في الشركة أو المغادرة وتلقي حزمة تعويضات إنهاء الخدمة لثلاثة أشهر، وأكد أن من سيبقون سيعملون "لساعات طويلة وبتركيز عال".

قال ماسك:" الإنتاجية الاستثنائية فقط هي مقياس النجاح".

في نهاية أكتوبر، أنهى رجل الأعمال إيلون ماسك عملية الاستحواذ على "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار. ووعد بتحرير السياسة التحريرية للشبكة الاجتماعية، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب الرقابة الصارمة، وإنشاء مجلس إشراف على المحتوى، ولحين انطلاق عمل المجلس، تعهد بعدم اتخاذ قرارات جذرية بشأن السياسة التحريرية وعدم البت في مسألة استعادة الحسابات المحظورة.

المصدر: ريا نوفوستي