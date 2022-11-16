سهم "غازبروم نفت" الروسية يسارع من صعوده بعد أنباء عن الأرباح

سارع سهم شركة النفط الروسية "غازبروم نفت" من ارتفاعه، اليوم الأربعاء، بعد أنباء عن توزيعات أرباح للمساهمين عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2022.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، قفز سهم شركة "غازبروم نفت" بنسبة 3.9% إلى 465.5 روبل، وقبل ذلك سجل السهم ارتفاعا بنسبة 5.24%.

وأوصى مجلس إدارة شركة "غازبروم نفت" بتوزيعات الأرباح عن الأرباع الثلاثة الأولى عن العام 2022 بمبلغ 69.78 روبل للسهم، وسيعقد اجتماع غير عادي للمساهمين بشأن هذه المسألة في 19 ديسمبر المقبل، بحسب مصدر مطلع.

وفي بورصة موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.26% إلى 2228.82 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.78% إلى 1168.69 نقطة.

المصدر: "أر بي كا"