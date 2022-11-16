بعد قفزة في الأسعار.. عقود الغاز الأوروبية تسجل تراجعا طفيفا
Globallookpress
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انخفضت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، اليوم الأربعاء، بنسبة 3%، وتم تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق دون مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب.
وبحلول الساعة 11:28 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة بنسبة 3% إلى 1295.7 دولار لكل ألف متر مكعب.
ويأتي الانخفاض بعد ارتفاع ملحوظ سجلته العقود الآجلة للغاز في البورصات الأوروبية يومي الاثنين والثلاثاء في ظل تراجع درجات الحرارة، الأمر الذي يعد مؤشرا على بدء موسم التدفئة.
ويوم الاثنين قفزت الأسعار بنسبة 20% إلى 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفي نهاية تداولات الثلاثاء كانت نسبة الارتفاع 8% والأسعار عند 1300 دولار.
المصدر: نوفوستي