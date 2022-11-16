طلب السيسي بناؤها وسط البحر.. ما هي مواصفات أول مدينة من نوعها في مصر؟

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بسرعة تنفيذ مدينة أبو قير الجديدة، التي تعد أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط.

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مدينة "أبو قير" الجديدة، ستسجل كأول مدينة مصرية مبنية بالكامل داخل جزيرة صناعية، كذلك أول مدينة مصرية وإفريقية من مدن الجيل الخامس 5G، بمساحة 1400 فدان داخل البحر، وتضم سلسلة من الأبراج، وسيكون بها أكبر ميناء تجاري على البحر المتوسط "ميناء أبو قير".

وتم على هامش فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي 2022 توقيع اتفاقيات إنشاء خط قطار كهربائي خفيف Portsaid LRT على غرار قطار القاهرة الكهربائي الخفيف Cairo LRT، القطار الجديد يمتد بطول 250 كم يبدأ بميناء مدينة أبو قير الجديدة و ينتهي بميناء غرب بورسعيد، ماراً بمدن دمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة وبلطيم وإدكو.

وستصبح المدينة الجديدة مدينة استثمارية وتجارية، فضلا عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة، بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.

المصدر: RT