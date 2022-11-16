"كورونا في الصين" تدفع أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء

تواصل أسعار النفط، اليوم الأربعاء، الانخفاض في ظل زيادة القلق على الطلب العالمي على النفط في الصين بسبب سياستها لـ"صفر كوفيد" وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

وبحلول الساعة 10:12 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.20% إلى 85.88 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.04% إلى 92.88 دولار للبرميل.

وفي الصين تؤثر زيادة حالات الإصابة بكورونا على المعنويات في أسواق النفط، على الرغم من الآمال التي صاحبت تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

وأدى ذلك إلى إضعاف توقعات نمو الطلب على النفط، إذ توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2023 من 2.1 مليون برميل يوميا هذا العام.

المصدر: RT + بلومبرغ