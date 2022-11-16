منظمة ترامب توقع صفقة بقيمة 1.6 مليار دولار مع دار الأركان السعودية

أبرمت منظمة ترامب (الشركة العائلية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب) صفقة مع شركة دار الأركان السعودية، لترخيص اسمها على مشروع تنفذه الشركة في سلطنة عمان بقيمة 1.6 مليار دولار.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يستهدف المشروع جعل اسم علامة ترامب التجارية جزءا من المشروع، مبينة أن المشروع واسمه "عايدة" سيضم 3500 وحدة سكنية وفندقين بـ450 غرفة، بالإضافة إلى ملعب غولف.

وأفادت بأن أن الصفقة هي الأولى من نوعها لعائلة ترامب منذ مغادرة البيت الأبيض قبل نحو عامين، إذ كانت عائلة ترامب اتفقت على عدم توقيع مثل تلك الصفقات أثناء توليه المنصب.

يذكر أن ترامب أعلن يوم أمس الثلاثاء رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

المصدر: cnbc



