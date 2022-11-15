وكالة الطاقة الدولية تعدل توقعاتها لسوق النفط لـ2022 و2023

عدلت وكالة الطاقة الدولية بشكل طفيف توقعاتها لأسواق النفط للعامين 2022 و2023، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.

وعدلت وكالة الطاقة الدولية بشكل طفيف تقديراتها للطلب العالمي على النفط لعامي 2022 و2023 وتتوقع الآن أن يبلغ 99.8 مليون برميل و101.4 مليون برميل يوميا على التوالي، وفقا لتقرير الوكالة لشهر نوفمبر الجاري.

وفي توقعاتها لشهر أكتوبر 2022، توقعت الوكالة أن يرتفع الطلب 1.9 مليون برميل يوميا في 2022 و1.7 مليون برميل يوميا في 2023 إلى 99.6 مليون (2022) و101.3 مليون برميل يوميا (2023).

ولفت التقرير إلى أن أسعار النفط ما زالت أقل بنحو 30% مقارنة بذروتها التي سجلتها في يونيو 2022، فيما ارتفعت أسعار شحن النفط مع زيادة الصادرات.

المصدر: نوفوستي