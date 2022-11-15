أزمة الأعلاف تتفاقم في مصر.. والمطالبة بتدخل عاجل

رغم انخفاض أسعار الأعلاف عالميا إلا أنها لا تزال تشهد ارتفاعا جنونيا في مصر، حيث تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب "مستقبل وطن" بطلب عاجل للحكومة.

إقرأ المزيد

وأوضح أنه على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف عالميا بنسبة تقدر بنحو 50%، إلا أنها في مصر لا زالت تواجه ارتفاعا ملحوظا، وهو ما أدى لزيادة كبيرة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض، بحسب قوله.

واستطرد زين الدين: "هناك جهود من الحكومة تتم في هذا الشأن، إلا أنها ليست كافية، لا سيما فيما يتعلق بالكميات التي يتم الإفراج عنها من الموانئ، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل لإنهاء الأزمة".

وأكد النائب أن تحرير سعر الصرف، أثر في ارتفاع أسعار الأعلاف، خصوصا وأنه يجري الاعتماد فيها على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي أدى لزيادة الأعباء على المستوردين، وبالتالي ارتفاع في الأسعار على المستهلكين.

وطالب محمد زين الدين، الحكومة بسرعة التحرك العاجل لمزيد من الإفراج لشحنات الأعلاف الموجودة بالموانئ، لتلبي احتياجات المربين، وهو ما يترتب عليه انخفاض في الأسعار.

اختتم عضو مجلس النواب بالتشديد على الحكومة من خلال كل الجهات والأجهزة المعنية، ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاهتمام بالاستيراد الخارجي.

المصدر : الشروق