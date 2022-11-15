بنك Goldman Sachs يتوقع تراجعا حادا للتضخم في أمريكا خلال 2023

توقع مصرف Goldman Sachs الأمريكي، حدوث تراجع كبير في معدل التضخم بالبلاد في عام 2023 ، لكنه سيظل أعلى من المستهدف للاحتياطي الفدرالي، عند 2%.

وقال المصرف في مذكرة إن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفدرالي، قد يتراجع من مستويات 5.1% المسجلة في سبتمبر، إلى 2.9% بحلول نهاية العام المقبل، متوقعا تراجعا حادا للتضخم الأساسي في 2023 بسبب ثلاثة عوامل رئيسية.

وحدد Goldman Sachs تلك العوامل في تراجع سلاسل الإمدادات، وانخفاض تضخم الإيجار والمأوى، وتباطؤ حاد في نمو الأجور، إذ أن تلك العوامل كانت قد دفعت التضخم لأعلى مستوى في أربعين عاما هذا العام.

وأشار إلى أنه "من منظور الاحتياطي الفدرالي للتضخم، فإن التراجع الكبير في التضخم والعودة نحو المستهدف شيئان مختلفان تماما، وعلى الرغم من التحسن المتوقع، فإن التضخم الأساسي سيظل أعلى مستهدف الاحتياطي الفدرالي على مدار كل اجتماع للسياسة النقدية العام المقبل".

وتشير توقعات السوق إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر المقبل، وأنه سيواصل رفع الفائدة العام المقبل حتى تصل إلى مستوى يتراوح ما بين 4.75% و5% بحلول منتصف 2023.

المصدر: cnbc