مسؤول: حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا يشهد نموا لافتا

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية - الروسية المشتركة غلام حسين شافعي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4 مليارات دولار في عام 2021 حيث شهد نموا لافتا قياسا بالعام الذي سبقه.

وأضاف المسؤول في كلمة له أمام ندوة تجارية إيرانية - روسية بمشاركة رؤساء غرف التجارة في البلدين، انعقدت في طهران اليوم الثلاثاء، أن رغبة كبار مسؤولي البلدين لتعزيز العلاقات والتعرف على الفرص المتوفرة، أدت إلى خطوات كبيرة مثل قدوم أكبر وفد تجاري روسي إلى إيران منذ 20 عاما.

وتابع شافعي أن وجود الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والملاحة البحرية وعملية النقل عبر ممر "شمال – جنوب" وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيمياويات وتجارة السجاد اليدوي والمكسرات، وكذلك رغبة البلدين في انطلاق التبادل التجاري بين المحافظات الروسية والإيرانية، قد مهد الطريق أمام التبادل الثنائي بشكل أكبر.

وشدد شافعي على ضرورة إزالة العوائق التجارية بين البلدين، قائلا إن انطلاق التجارة الحرة بين إيران ودول الاتحاد الأوراسي سيحل جزءا كبيرا من العوائق التجارية.

كما أضاف بأن ممر الشحن "شرق – غرب" وميناء تشابهار (جنوب شرق ايران) بإمكانهما القيام بدور هام في التمهيد للتعاون التجاري مع الدول الآخرى مثل الهند والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

المصدر: فارس