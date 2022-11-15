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الطقس البارد "يسخن" أسعار الغاز في أوروبا

مال وأعمال

الطقس البارد
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سارعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية من نموها اليوم الثلاثاء، حيث صعدت بنحو 11% واقتربت من مستوى 1345 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي قد استهلت تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 5%، حيث صعدت إلى مستوى 1250 دولار لكل ألف متر مكعب، وجاء ذلك بعد أن قفزت أمس بنسبة 20%.

وعزا الصندوق الوطني لأمن الطاقة السبب وراء ارتفاع أسعار الغاز للطقس البارد ومشاكل إمدادات الوقود الأزرق من النرويج.

المصدر: برايم

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