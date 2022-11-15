الطقس البارد "يسخن" أسعار الغاز في أوروبا

سارعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية من نموها اليوم الثلاثاء، حيث صعدت بنحو 11% واقتربت من مستوى 1345 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي قد استهلت تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 5%، حيث صعدت إلى مستوى 1250 دولار لكل ألف متر مكعب، وجاء ذلك بعد أن قفزت أمس بنسبة 20%.

وعزا الصندوق الوطني لأمن الطاقة السبب وراء ارتفاع أسعار الغاز للطقس البارد ومشاكل إمدادات الوقود الأزرق من النرويج.

المصدر: برايم