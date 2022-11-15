ارتفاع كبير في سعر الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير في مصر، بعد آخر ارتفاع شهده المعدن الأصفر مساء أمس الإثنين، بقيمة جنيهين لغرام الذهب الواحد.

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ونشرت صحيفة "المصري اليوم" تفاصيل أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر خلال بداية التعاملات، حيث ارتفع سعر الذهب لعيار 24 ليسجل سعر 1440 جنيهًا.

كما ارتفعت أسعار الذهب اليوم لعيار 21 ليسجل سعر 1260 جنيهًا، بينما وصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 إلى 1080 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم سعر 10080 جنيهًا.

ويتوقع خبراء الذهب والجواهرجية انخفاض سعر الذهب خلال الفتره المقبلة، بعد تذبذب المعدن النفيس مؤخرًا نتيجة قرارات البنك المركزي المصري والفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وارتفاع سعر الدولار.

المصدر: المصري اليوم