انخفاض أسعار النفط بعد تقرير لـ"أوبك"

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في ظل مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على الخام بعد أن خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها للطلب في 2022 و2023.

وبحلول الساعة 09:42 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.76% إلى 85.22 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.45% إلى 92.72 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وخفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2022 بمقدار 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، وبنفس الكمية خلال عام 2023، ليصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا.

وعزت المنظمة السبب في تخفيض التوقعات إلى سياسة "صفر كوفيد" التي تتبعها الصين، والتطورات الجيوسياسية، وانخفاض الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: RT + بلومبرغ