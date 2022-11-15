صادرات النفط السعودي إلى أوروبا تسجل أعلى مستوياتها

ارتفعت صادرات النفط السعودية إلى أوروبا بشكل مطرد في عام 2022، وسجلت أعلى مستوياتها في عامين عند 777 ألف برميل يوميا في أغسطس، وفقا لتحليل Kpler وS&P Global لتتبع السفن.

وأشار التحليل إلى أن متوسط ​​التدفق النفطي بلغ 600 ألف برميل يوميا حتى الآن في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، مبينا أن النفط الخام السعودي، بمر عادة إلى أوروبا عبر طريقين. الأول مباشرة على ناقلة من محطات التصدير الرئيسية في المملكة في رأس تنورة وينبع، والثاني من سيدي كرير في مصر عبر خط أنابيب "سوميد".

وحسب التحليل فإن هولندا وبولندا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، كانت هي الوجهات الخمس الأولى للنفط السعودي في أوروبا هذا العام، وجميعها من المشترين المنتظمين للخام الروسي. كما اشترت كرواتيا وألمانيا واليونان وليتوانيا وتركيا والمملكة المتحدة الخام السعودي هذا العام.

sp global

وفيما لا تزال السوق الأوروبية تمثل حوالي عُشر المعروض من الخام السعودي فقط، لكن من المرجح أن تكون منفذا أكبر في عام 2023 للمملكة، التي أشار وزير الطاقة فيها الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن أكبر مصدر للنفط الخام في العالم يتطلع إلى إمداد إلى أوروبا بالمزيد من انتاجه، و"نحن منخرطون مع العديد من الحكومات، مثل ألمانيا وبولندا والتشيك وكرواتيا ورومانيا وغيرها".

المصدر: spglobal