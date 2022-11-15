مؤسس "أمازون" يعتزم التبرع بمعظم ثروته خلال حياته

قال مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، إنه سيتبرع بأغلب ثروته خلال حياته، ليصبح الأحدث في سلسلة المليارديرات الذين تعهدوا بالتبرع بمعظم ثروتهم الضخمة.

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وأعلن بيزوس، الذي تقدر مجلة "فوربس" ثروته الفعلية بحوالي 124.1 مليار دولار، ذلك في مقابلة مشتركة على "سي إن إن" مع صديقته لورين سانشيز، بثت يوم الاثنين.

ولم يحدد بيزوس كيف، أو لمن سيتبرع بثروته، لكنه قال إنه وصديقته يبنيان القدرة على القيام بذلك.

وأضاف: "الجزء الصعب هو معرفة كيفية القيام بذلك بشكل متوازن. هذا ليس سهلا. بناء أمازون لم يكن سهلا. لقد استغرق الكثير من العمل الشاق واحتاج الكثير من الزملاء شديدي الذكاء. وأنا أجد- وكذلك لورين- أن فعل الخير شبيه جدا بذلك. إنه ليس سهلا. وهو صعب للغاية".

وكان بيزوس قد تعرض لانتقادات في السابق لعدم توقيعه على "تعهد المنح"، وهي حملة دشنها بيل غيتس، وميليندا فرينش غيتس، ووارين بافيت، لتشجيع المليارديرات على التبرع بأغلب ثرواتهم في أعمال خيرية.

وتنحى بيزوس عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "أمازون" العام الماضي، ليخصص مزيدا من الوقت للأعمال الخيرية ومشاريع أخرى. وتعهد بعشرة مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ ضمن مبادرته "صندوق بيزوس للكرة الأرضية"، كما قدم 510.7 مليون دولار لجمعيات أهلية العام الماضي.

ويوم السبت الماضي، أعلن بيزوس وسانشيز منحة بلا شروط قيمتها 100 مليون دولار للمغنية دوللي بارتون، التي تتم دائما الإشادة بنشاطها في المجال الخيري الذي ساعد في الخروج بلقاح موديرنا المضاد لكورونا.

المصدر: أ ب