الاحتياطي الفدرالي يعتزم خفض وتائر زيادة سعر الفائدة

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أنه "من المناسب" خفض وتائر زيادة سعر الفائدة الرئيسي قريبا.

وأشارت نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي، لايل براينارد، في حديث لوكالة "بلومبرغ"، يوم الاثنين، إلى أنه في ظل المستويات القياسية للتضخم في العقود الأخيرة، لا يزال أمام الاحتياطي الفدرالي "المزيد من العمل" على زيادة سعر الفائدة وكبح نمو الأسعار في آن واحد.

وقالت: "أعتقد أنه قد يكون من المناسب أن ننتقل قريبا إلى زيادة (سعر الفائدة) بوتائر أدنى، لكنني أعتقد أنه من المهم أن نشدد على أن... أمامنا عملا إضافيا".

واعتبرت أن زيادة سعر الفائدة يجب أن تكون "هادفة أكثر" ومبنية على البيانات، من أجل خفض التضخم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي 6 مرات هذا العام، كانت الأربع مرات الأخيرة منها بـ 75 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 3.75 – 4%.

ويسعى الاحتياطي الفدرالي لخفض نسبة التضخم إلى 2%، لكنها لا تزال أكثر من ذلك بحوالي 3 أضعاف.

وتشير البيانات التي تم نشرها الأسبوع الماضي إلى أن الأسعار الاستهلاكية سجلت الأسبوع الأخير ارتفاعا هو الأقل منذ يناير الماضي، وتأمل السلطات الأمريكية بأن ذلك قد يكون دليلا على بدء انخفاض الأسعار قريبا.

المصدر: وكالات