 
مباشر

ماسك يعتزم إنشاء مصنع لسيارات Tesla في إندونيسيا

مال وأعمال

ماسك يعتزم إنشاء مصنع لسيارات Tesla في إندونيسيا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u698

أبدى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، ثقته بأن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، معني بإنشاء مصنع لسيارات Tesla الكهربائية في إندونيسيا.

ووفقا لموقع Kompas، فإن الرئيس ويدودو أشار إلى أن هنالك مفاوضات جارية مع إدارة شركة Tesla، وأنه واثق أن ماسك معني بنجاحها.

إقرأ المزيد
بعد استحواذ ماسك على
بعد استحواذ ماسك على "تويتر".. سهم "تسلا" ينزف

وشدد ويدودو على أهمية تطوير نظام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في إندونيسيا ودول الآسيان عامة، وأن هذه فرصة عظيمة لماسك ليستثمر في الأسواق شرق الآسيوية.

وأظهرت إحصاءات وزارة النقل الإندونيسية في أكتوبر، أن هنالك 28188 سيارة كهربائية في إندونيسيا، وتعتزم السلطات زيادة هذا الرقم إلى 2.5 مليون بحلول العام 2025.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا