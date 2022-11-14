بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني.. ما مصير أسعار السيارات في مصر؟

أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، عن حل مشكلة أسعار السيارات قريبا، مشيدا بقرار مجلس الوزراء ومشروع قانون استيراد السيارات للمغتربين.

وقال: "هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على السوق، ونصيحة للمواطنين الراغبين في شراء سيارات "اهدوا ومتقرنوش بالأسعار دلوقتي".

وأضاف أيمن حسام الدين، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن من يريد شراء سيارة عليه أن يقارن بالسعر الأصلي، وسنعود للأسعار الأصلية للسيارات، متابعا: "حجم سوق العربيات في أحسن تقديرنا في مصر 250 ألفا أو 300 الف عربية، وحاليا السوق مفيهوش 40 ألف عربية، وده اللي عمل فجوة".

وتابع: "مشروع قانون استيراد السيارات للمغتربين ممكن يدخل نصف مليون عربية، والكل هيشتري سيارات بأسعار كويسة"، مؤكدا أن هذا القرار سيضبط سوق السيارات.

المصدر: الشروق