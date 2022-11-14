وزير المالية المصري يعلق على دعم أمريكا لمصر

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مصر تعول كثيرا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ.

وأوضح الوزير المصري خلال لقائه مع أليكسيا لاتورتو، مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية، ودانيال روبنستين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ ، أوضح أن مصر تعول على توفير التمويل اللازم للدول الإفريقية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من موجة تضخمية عالمية حادة، ناتجة عن فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود، من جراء اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل.

وأشار معيط إلى متانة وعمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، وشهدت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية.

وشدد أيضا على أهمية زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية، في توفير تمويلات بتسهيلات ميسرة للدول الناشئة والإفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن ما زالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الإفريقية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن عن 500 مليون دولار لمساعدة مصر للتحويل إلى الطاقة النظيفة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

أشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال قمة المناخ، إلى أن العالم ليس بحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة والتحول الرقمي، ولكن بحاجه إلى الحفاظ علي الغابات وتنمية الأشجار، مؤكدًا أنه يجب على الدول الكبري أن تقف بجانب الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، معلنا تقديم 150 مليون دولار لدعم الدول الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية.

المصدر: RT