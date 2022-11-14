وزيرة الخزانة الأمريكية تكشف عن أكبر مساعدة ممكنة للاقتصاد العالمي

وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنهاء الصراع في أوكرانيا بأنه أفضل شيء يمكن القيام به لمساعدة الاقتصاد العالمي.

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جاء ذلك في اجتماع مع نظيرها الفرنسي برونو لومير، حيث تابعت أن "إنهاء الحرب الروسية واجب أخلاقي. ولا يزال هو أفضل شيء يمكننا القيام به لمساعدة الاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى العمل المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لمساعدة أوكرانيا، وما أسمته "محاسبة روسيا".

وقالت: "نقوم بذلك من خلال المساعدة الأمنية لأوكرانيا، ودعم الميزانية ومجموعة واسعة من العقوبات. إضافة إلى ذلك، فنحن نعمل بشكل وثيق مع بعضنا البعض، وكذلك مع بقية أعضاء مجموعة السبع، لتطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي".

وجددت الوزيرة التأكيد على أن القيود المزمع تنفيذها ينبغي أن تخفض من أسعار الطاقة العالمية وتحد من الإيرادات التي "يمكن أن يستخدمها الكرملين لتمويل هذه الحرب".

المصدر: نوفوستي