صادرات مصر "البترولية وغير البترولية" تنمو بنحو 32.9% لتبلغ 36.3 مليار دولار في 9 أشهر

كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية عن ارتفاع إجمالي صادرات مصر "البترولية وغير البترولية" بنحو 32.9% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي.

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وأوضح تقرير اتجاهات الصادرات المصرية الذي أعدته إدارة الإحصاء والتوثيق بوزارة التجارة والصناعة، أن قيمة الصادرات ككل بلغ 36.3 مليار دولار، منها 73.9% صادرات غير بترولية، و26% صادرات بترولية، مقارنة بـ27.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن معدل نمو الصادرات غير البترولية بلغ 14.1% خلال الأشهر التسعة الماضية، محققة 26.9 مليار دولار، مقابل 23.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها، من العام الماضي.

وذكر أن الأهمية النسبية لأهم 15 سوقا تصديرية بلغت 64.6% من إجمالي قيمة الصادرات، حيث تركيا مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، بأهمية نسبة 7.6%، تلتها إيطاليا بنسبة 6.7%، ثم إسبانيا بنسبة 6.5%، والسعودية بنسبة 5%، ثم الولايات المتحدة بنفس النسبة تقريبا.

المصدر: "الوطن"