مصر تبدأ تشغيل 3 مصانع تضم أكبر خط إنتاج في الشرق الأوسط

بدأت مجموعة دلمار الصناعية في مصر، التشغيل التجريبي لـ 3 مصانع جديدة باستثمارات تخطت الـ 800 مليون جنيه، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

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وقال محمود هارون رئيس المجموعة، إن المصانع تقام على مساحة 25 ألف متر مربع في المجمع الصناعي IDG بمدينة 6 أكتوبر، وتم انشاء المصانع الجديدة على أحدث النظم العالمية ومزودة بالمعدات والماكينات المتطورة والأفضل عالميا والتي تؤهل المجموعة لإنتاج كميات أكبر وأسرع وبجودة عالية لتغطية وتلبية السوق المحلية والتنافس بها في الاسواق العالمية.

وأوضح هارون أن المجمع يضم مصنعا لقطاعات الألومنيوم مزود بأكبر خط إنتاج للقطاعات في مصر والشرق الأوسط، قطر 11 بوصة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنويا، ويضم أيضا المجمع مصنعا للدهانات مزود بأكبر خط لدهانات قطاعات الألومنيوم في مصر بطاقة انتاجية تتخطى الـ 15 ألف طن سنويا.

وأضاف أن هذه المصانع تضم "DPG" للزجاج المعماري والمسطح والذي يعد أحدث مصانع ومشروعات المجموعة ومزود بأحدث الماكينات الأوروبية والعالمية بطاقة إنتاجية 20 ألف طن سنويا أي بما يصل إلى مليون متر زجاج مسطح سنويا، ومزود بخط إنتاج زجاج التريبلكس، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم تدشين خط إنتاج الزجاج الخاص بالسيارات.

وذكر أن الشركة مع تشغيل المصانع الثلاثة أصبح لديها نحو 6 مصانع بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنويا، ويعمل بها حوال 2500 موظف وعامل بشكل مباشر، بخلاف العمالة غير المباشرة والتي تعمل في هذه الصناعات والتي يتخطى عددهم مئات الآلاف في السوق المصرية.

وأكد هارون على أن المجموعة لديها ثقة كبيرة في السوق المصرية خاصة ما تشهده الدولة حاليا من اقامة مشروعات ضخمة ومتعددة على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية ومع حرص الدولة الدائم على دعم للمطورين الصناعيين ، بما شجع المجموعة على زيادة استثماراتها لمواكبة رؤية وإستراتيجية الدولة المصرية في النمو والبناء.

ونوه بأن السوق المصرية تتنامى وتتطور بشكل سريع بالرغم من الظروف العالمية الصعبة ، مشيرا إلى أن المجموعة لديها خطط طويلة الأجل في السوق المصرية وأن هناك عددا من المصانع الاخرى سيتم الاعلان عن تدشينها قريبا في مدينتي السادات والسادس من أكتوبر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية