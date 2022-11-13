إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة على هامش فعاليات قمة المناخ

على هامش فعاليات قمة المناخ "COP27" في مصر، أعلن اليوم السبت، عن إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة "Good water"، للتخلص من ظاهرة استخدام الزجاجات البلاستيكية.

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وأطلقت "Good water" مرحلتها الأولى في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الـ27 في مدينة شرم الشيخ، بعبوتها الزرقاء بسعة 500 مل، حيث أنه من المقرر انطلاق وعرض "Good water"، لمنتجاتها في الأسواق المصرية بسعر اقتصادي مع بدايات العام القادم 2023.

وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" أن مشروع المياه الصديقة للبيئة "Good water"، يقدم أول عبوة مياه معدنية مصرية مصنوعة من مواد نباتية تستخدم أغطية مصنوعة من بوليمر حيوي مشتق من قصب السكر، ما يمكن من إعادة زراعتها كنباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون.

وتمت الإشارة إلى أن عبوة المياه صديقة البيئة "Good water" تتكون بشكل أساسي من الخشب والألياف التي تستخرج من غابات مدارة بشكل مسؤول ومصادر أخرى صديقة للبيئة، فضلا عن تعبئة المياه كرتونيا، مع امتلاكها تأثيرا بيئيا أقل بكثير من التي تُستخدم في العبوات البلاستيكية أو الصفيح، كما تحافظ على نقاء المياه الأصلي (إذ تحمي المياه من الضوء) وتعقم قبل التعبئة، إذ تتوافق فكرة المياه مصرية الصنع، مع المعايير البيئية المعتمدة دوليا، لعدم استخدامها أي وقود حفري، كما يمكن إعادة استخدامها وتحللها في الطبيعة أسرع بكثير من البلاستيك المستخدم بشكل يومي.

جدير بالذكر أن فكرة تأسيس شركة "Good water" خلقت عام 2022 على أيدي مجموعة من رواد الأعمال المصريين المهتمين بإنتاج تجربة شرب مياه معدنية صديقة للبيئة، للتخلص من ثقافة استخدام الزجاجات البلاستيكية، مع دعم مجموعة من المستثمرين الوطنيين للمشروع.

المصدر: "المصري اليوم"