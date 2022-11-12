مصر.. تحرك لإنقاذ الذهب الأبيض

تقدم برلماني في مجلس النواب المصري بطلب إحاطة إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن تدني أسعار محصول القطن "الذهب الأبيض" لهذا العام بعد أن وصل إلى 3 آلاف جنيه للقنطار.

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وقال النائب، في طلبه، إنه تلقى شكاوى عدة من مزارعي القطن جراء تدني أسعار المحصول الذي وصل إلى 3 آلاف جنيه للقنطار بعد أن كان فى العام الماضي يتجاوز الخمسة آلاف للقنطار يحدث ذلك رغم الزيادة الكبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج التي ضاعفت من تكلفة المحصول، لافتًا إلى أنه فى العام الماضي كانت المساحة المزروعة 233.5 ألف فدان، قام الفلاح بزراعة 326.5 ألف فدان، أي بزيادة نحو 20 %.

وتابع، ما حدث العام الحالي قد يؤثر بالسلب على زراعة القطن العام 2023، إذ إن الخسارة التي منى بها الفلاح ستكون كبيرة، وقد تدفعه إلى الإحجام عن زراعة القطن في الوقت الذي نسعى فيه إلى استعادة عرش الملابس الجاهزة وصناعة الغزل والنسيج، فهناك إيجار الفدان الذى يتجاوز الـ 10 آلاف جنيه للفدان سنويًا، يدفع 40% منها نظير زراعة القطن وحده، وكذلك حرث الأرض بالمحراث وكذا عزق الأرض بالفؤوس، وجمع المحصول يدويًا بالأنفار، والذي يصل إلى أكثر من 6000 جنيه للفدان الواحد، بسبب ارتفاع يومية العامل الزراعي إلى 70 جنيها فى اليوم الواحد.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن القطن المصري يتمتع بسمعة عالمية، ولا نحبذ ما كنا نراه في الماضي من بيعه كمادة خام في الأسواق الأوروبية، ثم يعود إلينا في صورة ملابس غالية الثمن، مشددًا على أنه من المجدي للدولة أن تجد منتجاتها مصنعة بأيدٍ مصرية فى أسواق العالم.

وقد زادت بذلك الصادرات المصرية من الأقطان، وارتفع مستوى دخل الفلاح، وزاد تشغيل العمالة في المصانع المحلية، واتسعت التجارة الداخلية والخارجية، ومن ثم الميزان التجاري لبلدنا.

المصدر: القاهرة 24