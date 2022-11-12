صندوق الاستثمارات العامة السعودي يكشف عدد السيارات الكهربائية المستهدف تصنيعها في عام (فيديو)

كشف صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عن عدد السيارات الكهربائية التي تنوي المملكة تصنيعها وإنتاجها خلال عام.

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وخلال مشاركته في مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ، أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان أن هدف المملكة الوصول لتصنيع أكثر من 328 ألف سيارة كهربائية خلال عام، وتسعى إلى توريد 50% من الطاقة بحلول 2030".



وأشار الرميان إلى أن الصندوق مسؤول عن تطوير الطاقة المتجددة وملتزم بالعمل المناخي العالمي"، لافتا إلى إطلاق مبادرة سوق الكربون الطوعية الإقليمية.

فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: هدفنا الوصول لتصنيع أكثر من 328 ألف سيارة كهربائية خلال عام ونسعى إلى توريد 50% من الطاقة بحلول 2030#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiativepic.twitter.com/TpEOKdkaFK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022

المصدر: "الإخبارية"