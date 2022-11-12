DWN: التضخم في ألمانيا يحطم الرقم القياسي لعام 1951

ذكرت صحيفة DWN نقلا عن مكتب الاحصاءات الفدرالي أن معدل التضخم في ألمانيا وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1951.

وتشير الصحيفة إلى أنه "بالمقارنة مع العام الماضي، معدل التضخم في أكتوبر 2022، وصل إلى 10.4 في المائة". في حين أن أسعار الطاقة زادت أكثر من غيرها.

وفق الصحيفة "السبب الرئيسي لزيادة التضخم يكمن في الزيادة الهائلة في تكلفة موارد الطاقة. فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 43 في المئة. وزادت تكلفة الطاقة المنزلية بشكل خاص.

بحسب البيانات الاحصائية "قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 109.8 في المائة، والتدفئة بنسبة 35.6 في المائة".

وأسعار المواد الغذائية أيضا شهدت ارتفاعا بشكل - بنسبة 20.3 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وفق الصحيفة "ارتفعت بشكل خاص أسعار الدهون الحيوانية، والزيوت النباتية، ومنتجات الألبان والبيض والخضروات، وكذلك منتجات الخبز والدقيق".

وتنصح الصحيفة المستهلكين بالاستعداد لارتفاع الأسعار المقبل في المستقبل القريب.

المصدر: ريا نوفوستي.